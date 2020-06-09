Всеукраинский референдум: Зеленский зарегистрировал законопроект как неотложный

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о всеукраинском референдуме. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, сегодня, 9 июня, Верховная Рада получила проект Закона о народовластии через всеукраинский референдум. Сообщается, что гарант определил документ как неотложный. Сейчас законопроект передан на рассмотрение руководству Рады.

Отметим, что текст законопроекта и пояснительная записка пока что на сайте Рады отсутствуют.

Напомним, законопроект о всеукраинском референдуме должен регулировать опрос населения по ключевым направлениям, который в свое время обещал президент Зеленский. Законодательная инициатива народных избранников относительно референдума неоднозначна. Некоторые считают референдум инструментом манипуляций, другие считают, что он станет своего рода дубинкой в руках политиков. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие в нем могут быть изменения, какие шансы на принятие, и кто может получить больше козырей от того, что этот механизм заработает в Украине.

Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. В биографии нового руководителя есть опыт работы с бывшим гарантом Петром Порошенко.

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