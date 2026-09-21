"Власть добивает систему": в Раде раскрыли, к чему привели назначение Зеленского

Ситуация в украинской власти вызывает все больше вопросов из-за громких политических скандалов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, на чем держится система. Политик напомнил, что на прошлой неделе тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко уехал из Украины. По его словам, это просто позорная история – фактически генпрокурор просто сбежал, объяснил политик.

"Мы не знаем точно, чем он сейчас занимается, но мы точно знаем, что в Украину он не вернулся, хотя был уволен во вторник и если бы был в командировке, должен был бы сразу вернуться. Но очевидно, что он сбежал. И это видит вся Украина, и видит весь мир. Ну, в принципе, неслыханная история. Последний раз такое было, когда Пшонка, генпрокурор времен Януковича, сбежал”, — подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат напомнил, что все генпрокуроры, назначенные при президентстве Зеленского, уехали из Украины.

"Это какая-то абсолютная катастрофа, в которой мы находимся. Государство просто потеряло управляемость. И, знаете, иногда вот у меня такое мнение: "А на чем вообще еще все держится?" Ну, учитывая тот хаос, который создает Зеленский...", — заметил нардеп.

Политик рассказал, что стало известно о "супер" идее президента с объединением некоторых министерств, в том числе под Федорова (бывшего министра обороны).

"Реально на чем еще держится госуправление в нашем государстве? Друзья Зеленского воруют, бегут, система полностью не управляемая. Это держится на тысячах госслужащих, которые просто каждый день ходят на работу и делают свою работу", — пояснил политик.

По его словам, эти люди не коррупционеры, очень часто у них невысокая зарплата, однако выполняют свои обязанности.

"И на этом держится сегодня и Министерство энергетики, и Министерство экономики, и Министерство обороны, в котором назначенцы Зеленского устраивали абсолютно хаос. Но оно держится на этих людях. И что вы думаете сейчас? Они делают правильно, решили ударить и по этим людям", — отметил политик.

Народный депутат пояснил, что в Украине бюджетный дефицит и премьер Корецкий вышел с инициативой сократить численность работников в министерствах.

“Возможно, знаете, такой шаг популистический, чтобы люди сказали: "Молодцы, да, этих чиновников надо гнать". На многих из этих чиновников вообще все держится. И вместо того, чтобы прекратить коррупцию, повысить эффективность… Вы думаете, реально поможет, если там уволят какое-то количество чиновников, которые останутся без работы, на которых держатся эти министерства? Вы думаете, реально ли это что-то изменит к лучшему, если такой хаос там на горе? Да нет, на этих людях пока еще все держится. Так что они хотят уже окончательно добить всю систему? Это, честно говоря, абсолютный ужас”, — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому готовят отставку.



