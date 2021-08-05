В ВР, Кабмине и СНБО рассматривают вопрос об отстранении председателя ФГИУ Сенниченко от должности

Аппарат СНБО, Кабмин и Верховная Рада начали обрабатывать информацию о деятельности главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. В фабуле отмечается — "из-за отсутствия диалога с общественностью, скрытые связи и недостоверные данные в декларации". Результаты рассмотрения этой информации сообщат позже.

Дмитрий Сенниченко (фото из открытых источников)

Как стало известно нашему изданию, в СНБО, Верховной Раде и Кабмине рассматривают деятельность председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Причиной этого стали результаты расследования журналистов, согласно которым чиновник имеет скрытые связи с одиозными деятелями, предоставляет недостоверные данные в декларациях и лоббирует на подконтрольных предприятиях торговлю титаном со страной-агрессором — Россией. Об этом стало известно из соответствующих документов государственных органов.

Так, согласно первому документу за подписью руководителя Апарата СНБО Оксаны Петренко, Аппарат СНБО в соответствии со статьей 1 Закона Украины "О Фонде государственного имущества Украины" начал обрабатывать затронутые вопросы.

В свою очередь, в Комитете по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины сообщили, что по поручению председателя парламента Дмитрия Разумкова рассмотрели обращение о нецелесообразности дальнейшего пребывания в должности председателя Фонда госимущества Сенниченко Д.В. "Из-за отсутствия диалога с общественностью, скрытые связи и недостоверные данные в декларации". Согласно письму Комитета за подписью депутата Дмитрия Наталуха, соответствующее решение было направлено в Кабинет Министров Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования.

В обоих учреждениях сообщают, что результаты рассмотрения сообщат позже.

Недавно ОО "Объединение журналистов-расследователей" распространили в сети результаты своего расследования. Согласно ему Россия за годы войны, в том числе два последних года президентства Зеленского, покупает титан для военного производства именно в Украине. Хотя на такой экспорт наложены санкции — как отечественные, так и международные. Главным производителем титана в мире является украинское предприятие ГП ОГХК, которое полностью подчиняется Фонду госимущества Украины под председательством главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Он лично контролирует и отгрузки в портах титанового сырья на кораблях, направляющихся в РФ, при этом СБУ требовало от ФГИУ прекратить продажу титана стране-агрессору.

Вокруг персоны Председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко регулярно возникают протесты граждан , скандалы по результатам приватизационных конкурсов , обвинения в умышленном банкротстве предприятий и назначений им руководителей подведомственных объектов . Обозреватели и журналисты постоянно публикуют расследование о недостоверных данных в декларациях и коррупционные скандалы председателя ФГИУ Дмитрия Сенниченко, однако, до сих пор реакция власти отсутствует.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Дмитрий Сенниченко "приютил" под крылом облэнерго представителя прошлой власти .

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