В Украине появился новый народный депутат

Во вторник, 30 июня, на пленарном заседании Верховной Рады Украины принес присягу народного депутата Сергей Евтушок. Он зашел в парламент от партии "Батькивщина".

Напомним, ранее сложила депутатский мандат Ольга Белькова, которая также представляла "Батькивщину".

46-летний Сергей Евтушок шел на текущие выборы под 25-м номером в списке партии, но напрямую в Раду не попал. Ранее Евтушок был нардепом восьмого созыва. В 2010 году Евтушка избрали мэром города Сарны, что в Ровенской области.

Как писали "Комментарии" ранее сложил депутатский мандат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. После прекращения депутатских полномочий Вакарчука к фракции "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Как ранее сообщалось, место Вакарчука в парламенте займет Алина Свидерская – юрист, специалист по энергетики, выпускница Кембриджа.

"Я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько смогу приносить пользу партии, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", – сказал Вакарчук.



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