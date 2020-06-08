В МОЗ сообщили о новых правилах роботы рынков

Министерство здравоохранения смягчило карантинные нормы для рынков. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook

Ляшко опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях продолжающегося карантина от 6 июня.

Новое постановление содержало ряд важных пунктов, в числе которых: разрешение работникам попасть на рынок только после измерения температуры; наличие мест для обработки рук антисептиками при входе на рынок; на десять квадратных метров площади рынка должен быть один покупатель; допуск на рынок только в защитной маске; регулярное проведение дезинфекции поверхностей; наличие на видных местах информации о профилактике COVID-19.

Следует отметить, что в постановлении ничего не сообщалось относительно расстояния между рабочими местами продавцов не менее трех метров и по защитных экранов между продавцами и покупателями. О таких требованиях сообщалось в предидущих нормах. Кроме того, в обновленных правилах обязательное измерение температуры при входе на рынок предусмотрено только для работников, и не касается посетителей, как было раньше.

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