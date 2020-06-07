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В Минюсте анонсировали повышение зарплат сотрудникам пенитенциарной системы

Глава Минюста Денис Малюська уверен, что нынешние зарплаты для надсмотрщиков в тюрьмах, лишь провоцируют их принимать участие в коррупции

сегодня, 17:55
Автор:

Екатерина Белоброва
В Минюсте анонсировали повышение зарплат сотрудникам пенитенциарной системы

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что с ноября текущего года сотрудники украинской пенитенциарной системы начнут получать повышенные зарплаты за свой труд. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, по словам Малюськи, низкие зарплаты сотрудников тюрем лишь провоцируют их принимать участие и способствовать коррупции.

"Зарплата в 5-6 тысяч гривен при том, что человек живет в тюрьме и общается только с преступниками - это не адекватное  вознаграждение. Мы по сути их заставляем участвовать в каких коррупционных историях. Потому что, просто оставив эту работу, нанявшись на другую аналогичную, автоматически этот человек получает на треть большую зарплату. В чем смысл работать в тюрьмах? Согласно поднятию зарплат - это тоже то, что мы планируем сделать тоже осенью. Думаю, что где-то до ноября мы их где-то поднимем", - заключил министр, добавив, что увеличение зарплат будет предусмотрено за счет сокращения числа тюрем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Лукьяновском СИЗО открыли современные камеры повышенного комфорта, которые заключенный может занять, оплатив соответствующую сумму.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-tiurmy/30657420.html
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