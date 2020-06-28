В День Конституции Медведчук напомнил власти о нарушениях закона

Виктор Медведчук поздравил украинцев с Днем Конституции. Основываясь на своем юридическом опыте, оппозиционный политик также опубликовал "Краткий курс" для власти, чтобы напомнить, каким законам следует придерживаться нынешнему правительству.

Так, в своем обращении Медведчук указывает: "Украина отмечает 24-ю годовщину принятия Конституции. Предвидя поздравления Президента Украины В. А. Зеленского и его команды, хочу напомнить им нормы Основного Закона".

В частности, Медведчук отмечает нарушение украинского суверенитета в свете внешнего управления, насильственную украинизацию. По мнению политика, это нарушает права миллионов украинских граждан. В подтверждение своих слов он приводит часть третью статьи 10 Основного Закона: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

Среди пунктов, которые попали в список нарушений, Виктор Медведчук также приводит рост тарифов, медицинскую реформу, принцип народовластия и напоминает, что незнание законов не освобождает от ответственности.

В заключение доктор юридических наук, председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" пишет: "С праздником, дорогие украинцы!!! Защитим нашу Конституцию от злоупотреблений власти. Защитим наше право на достойную и успешную жизнь!".

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