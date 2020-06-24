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У Зеленского сообщили об очередной поездке в регионы

В пятницу, 26 июня, президент Украины с рабочей поездкой отправится в Херсонскую область

сегодня, 12:59
Автор:

Владимир Лавский
У Зеленского сообщили об очередной поездке в регионы

Владимир Зеленский. Фото: офис президента

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко поделился информацией, что Владимир Зеленский планирует 26 июня проинспектировать работу программы "Большое строительство" в Херсонской области. Об этом сообщает Укринформ. 

"Можем сделать небольшой анонс. Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы лично проинспектировать, на каком этапе строительство дорог и других объектов", - сказал Тимошенко. 

Как ранее сообщали в Офисе президента, в среду, 24 июня, президент планирует провести селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу ситуации с наводнением на Западной Украине. В Сети появилось видео, как паводки в Ивано-Франковской области затопили больницу с зараженными на коронавирус. 

"Комментарии" уже писали, что в 2020 году "Укравтодор" получит свыше 19 млрд гривен на строительство и ремонт дорог. 

Во вторник, 23 июня, Владимир Зеленский резко высказался о водителях фур, которые нарушают весовой контроль. Президент пообещал, что все нарушители будут найдены и наказаны. 




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3051047-zelenskij-u-patnicu-poide-na-hersonsinu.html
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