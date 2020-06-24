У Зеленского сообщили об очередной поездке в регионы

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Владимир Лавский
Владимир Зеленский. Фото: офис президента
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко поделился информацией, что Владимир Зеленский планирует 26 июня проинспектировать работу программы "Большое строительство" в Херсонской области. Об этом сообщает Укринформ.
"Можем сделать небольшой анонс. Президент поедет в Херсонскую область в пятницу, чтобы лично проинспектировать, на каком этапе строительство дорог и других объектов", - сказал Тимошенко.
Как ранее сообщали в Офисе президента, в среду, 24 июня, президент планирует провести селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу ситуации с наводнением на Западной Украине. В Сети появилось видео, как паводки в Ивано-Франковской области затопили больницу с зараженными на коронавирус.
"Комментарии" уже писали, что в 2020 году "Укравтодор" получит свыше 19 млрд гривен на строительство и ремонт дорог.
Во вторник, 23 июня, Владимир Зеленский резко высказался о водителях фур, которые нарушают весовой контроль. Президент пообещал, что все нарушители будут найдены и наказаны.
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