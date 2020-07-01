У Зеленского отреагировали на заявление об отставке Смолия

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал заявление о работе Национального банка на фоне новостей о том, что председатель НБУ подал главе государства заявление об отставке.



У Зеленского заявляют, что приоритетом для украинской власти является обеспечение независимости Национального банка Украины. Кроме того, уверяют, что правление НБУ будет и дальше работать, основываясь на принципах независимости и профессиональности.

В Офисе президента заявляют, что НБУ должен сотрудничать с правительством в вопросах реализации монетарной и фискальной политик. По мнению власти, это станет залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, а также будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

В ответ на заявление Смолия о политическом давлении заявили, что работа Нацбанка должна основываться иключительно на принципах профессионализма и должна быть лишены политической окраски, которая может мешать работе регулятора.

Напомним, сегодня, 1 июля, председатель Нацбанка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке. Руководитель НБУ заявил, что не может работать в условиях политического давления.

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