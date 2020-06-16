Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Владимир Воля

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политолог, международник Владимир Воля.

Участник рейтинга в 1996 году окончил социологический факультет Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина.



В 2001 году окончил магистратуру государственного управления в Харьковском региональном институте Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины. Специализация – государственная политика, государственное управление.

С 1997-го Владимир Воля работал в органах государственной власти, местного самоуправления, офисах нескольких политических партий, ведущим и редактором на телевидении, ведущим аналитической программы на радио. Во время пребывания на госслужбе занимался подготовкой информационно-аналитических материалов для Президента Украины, КМУ и СНБО.

В сфере политической аналитики Воля пребывает с 1998 года. Направления: внутренняя политика, международные отношения, государственное управление, государственная политика, менеджмент организаций, социология, религиоведение. В плане аналитики по международной политике эксперт работает по направлениям: мусульманский мир, Китай, Россия, Европа, США.

С некоторыми экспертными комментариями Владимира Воли для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Коронавирус и эвакуация: почему украинская власть не прошла проверку, и что делать дальше



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