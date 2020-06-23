Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Владимир Фесенко

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - политолог, руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

Участник опроса родился в г. Лозовая, Харьковская область. Учился в Харьковском национальном университете им. Каразина на историческом факультета.

В период с 1994 по 1999 год Фесенко работал координатором программ в Харьковском региональном отделении Международного фонда "Возрождение". До 2001 года преподавал социологию и политологию в Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков) и в родном вузе.

В 2001 году переехал в Киев и начал работать в сфере политического консалтинга и прикладной политологии.

С некоторыми экспертными комментариями Владимира Фесенко для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Провал программы Кабмина Шмыгаля: почему не хватило голосов Рады и ждать ли отставки правительства

"Мы ищем таланты": что стоит за инициативой трудоустройства молодежи в органы власти

Местные выборы в столице: какая картина на политической арене Киева на самом деле

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.





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