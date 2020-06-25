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Главная Новости Политика внутренняя политика Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Виктор Таран
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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Виктор Таран

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Виктора Тарана

сегодня, 12:20
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Виктор Таран

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - украинский политолог, основатель центра "Эйдос" Виктор Таран.

Начиная с 1995 года Таран принимал активное участие в общественно-политической жизни страны. Соучредитель молодежных организаций "Молодое движение" и "Батькивщина молода". Свыше 15 лет работал на государственной службе. 

Участник опроса - соучредитель образовательного проекта Высшая политическая школа, инициатив Рух "ЧЕСНО" и Реанимационный пакет реформ. 

Инициатор создания портала публичных финансов E-DATA. Один из создателей закона "О финансировании политических партий". 

С некоторыми экспертными комментариями Владимира Фесенко для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Дело Порошенко: какие перспективы у уголовных дел в отношении пятого президента Украины 

Виктор Таран: В Украине нужно менять отношение к госуправлению, а не закон о люстрации 

Провал программы Шмыгаля: почему не хватило Рады и ждать ли отставки правительства

Считаете, что Виктор Таран достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua
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