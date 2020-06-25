Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Виктор Таран

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - украинский политолог, основатель центра "Эйдос" Виктор Таран.

Начиная с 1995 года Таран принимал активное участие в общественно-политической жизни страны. Соучредитель молодежных организаций "Молодое движение" и "Батькивщина молода". Свыше 15 лет работал на государственной службе.

Участник опроса - соучредитель образовательного проекта Высшая политическая школа, инициатив Рух "ЧЕСНО" и Реанимационный пакет реформ.

Инициатор создания портала публичных финансов E-DATA. Один из создателей закона "О финансировании политических партий".

С некоторыми экспертными комментариями Владимира Фесенко для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Дело Порошенко: какие перспективы у уголовных дел в отношении пятого президента Украины

Виктор Таран: В Украине нужно менять отношение к госуправлению, а не закон о люстрации

Провал программы Шмыгаля: почему не хватило Рады и ждать ли отставки правительства

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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