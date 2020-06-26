Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Валерий Клочок

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - политический и экономический эксперт, частный предприниматель Валерий Клочок.

Участник опроса родился в Черкасской области, где на протяжении десяти лет занимался педагогической деятельностью, в том числе занимал руководящие должности в структурах высшего образования и органах исполнительной власти. Также Клочок - советник пограничной службы третьего ранга. Закончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Магистр государственного управления".

С 2004 года принимает активное участие в политической жизни страны в качестве руководителя пресс-службы и исполкома всеукраинской политической партии.

Валерий Клочок с 2017 года в качестве политического и экономического эксперта принимает участие в аналитических теле- и радиопрограммах. С выступлениями участника опроса можно ознакомиться на его личном ютуб-канале и на странице в фейсбуке.

С некоторыми экспертными комментариями Валерия Клочка для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"Черная дыра" Госрезерва Украины: мутные схемы, прожорливые "мыши" и пути решения проблемы

Дело "ПриватБанка": почему НБУ отозвал иски к компаниям Коломойского

Энергорынок Украины: кому выгодно сокращение дешевой атомной генерации

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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