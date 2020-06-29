Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Светлана Кушнир

Светлана Кушнир. Фото: NewsOne

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политолог, политконсультант и экономический обозреватель Светлана Кушнир.

Светлана – яркий представитель харьковской политической школы, успешно сотрудничающий с ведущими политиками и политическими партиями в Украине более двадцати лет.

Герой нашего рейтинга – частый гость на центральных и региональных теле- и радиоканалах, печатных и электронных СМИ в Украине и за ее пределами (Израиль, Польша, Республика Беларусь, США, Азербайджан и пр.). Выступления и публикации Светланы Кушнир порой вызывают жаркие дискуссии и словесные баталии, но никого не оставляют индифферентным к ее высказываниям.

По мнению Светланы Кушнир, профильное экономическое образование вкупе с дипломом магистра государственного управления и почти десять лет стажа на руководящих постах в госуправлении, а также знание тонкостей политической закулисы, дают ей основу для независимой и объективной оценки происходящих в Украине и за рубежом процессов.

"Когда меня за мои критические, но честные и откровенные высказывания некоторые политики и даже целые центральные аппараты партий называют персональным врагом, я считаю, что это и есть лучшая оценка моего профессионализма. Я никогда не боялась быть неудобной и правдивой в своей деятельности. Возможно, за эти качества мне и не дают каких-то премий и наград, но я к ним не особо и стремлюсь: грамоты в рамках никогда не заменят человечности и прямоты в общении. Я родом с промышленного востока Украины, а там нельзя быть скользким и юлить, там тебя оценивают по делам и эффективности, что мне больше по душе!", – резюмирует Светлана Кушнир.

С некоторыми экспертными комментариями Светланы Кушнир для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Сто дней Кабмина: итоги и перспективы правительства Шмыгаля

Медицинская реформа в Украине: какие положительные моменты стоит оставить, а какие ошибки – исправить немедленно

Местные выборы в Украине осенью-2020: быть или не быть

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