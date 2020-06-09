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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Сергей Белашко

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Сергея Белашко

сегодня, 16:35
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Сергей Белашко

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический эксперт, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Уроженец города Путивль (Сумская область) получил образование в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" по специальности "политология". Параллельно Белашко занимался организацией избирательных кампаний от районного до национального уровня, консультировал политические партии и независимых политиков, сотрудничал с рядом СМИ. 

Сергей Белашко принимал активное участие в развитии независимых аналитических центров, проведении политологических и социологических исследований. В 2001 году он стал соучредителем Центра прикладной политики "ЗНАК", а в 2006 году создал Агентство социальных коммуникаций, которое возглавляет по сей день.

Автор ряда научных статей и коллективных монографий по проблематике политического участия, многопартийности, политического лидерства, опубликованных в Украине, России и США. В 2014 году Белашко проводил в Гарвардском университете сравнительное исследование особенностей политического участия. 

Сергей Белашко  ведущий авторских аналитических телепрограмм "ЗНАКИ" и "Terra Cognita" на "Первом казацком".

C некоторыми экспертными комментариями Сергея Белашко для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"Венгрия будет давить на Украину"

"Мы видим со стороны Офиса президента попытку контроля над журналистской средой"

"Чем больше будут пытаться выдавить с Украины русский язык, тем большую ценность будет приобретать именно он"

Считаете, что Сергей Белашко достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua/
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