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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Руслан Бортник

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Руслана Бортника

сегодня, 14:13
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Руслан Бортник

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - политолог, директор Украинского института политики, советник в Верховной Раде Украины (с 2001 по 2014 гг.) Руслан Бортник. 

Участник опроса родился 22 октября 1979 года в Житомирской области. Учился в Киево-Могилянской академии, где получил степени бакалавра по политологии и социологии, а также магистра философии. Выпускник Киевского национального экономического университета (специалист права) и Национального университета внутренних дел (специальность - "Право"). 

Руслан Бортник работал тренером по правам человека в Международной зимней школе по правам человека Европейского хельсинского союза (г. Варшава, 2004 год). Подготовил к защите кандидатскую диссертацию "Философские основы политической теории либерализма Дж. Локка". 

Участник опроса специализируется на темах: государственного строительства и парламентаризма, международной политики Украины, политических партий и движений, социальных стандартов и демократизации и не только. 

В качестве эксперта выступает и публикуется во всех главных СМИ Украины.

Бортник - соавтор более 270 законопроектов, из которых были приняты около 40. Автор более 1500 публикаций в СМИ и шести книг. 

С 2012 года занимал должности заместителя Председателя общественного совета при Министерстве иностранных дел Украины, заместителя Председателя общественного совета при Министерстве обороны Украины, члена общественного совета при Государственной архивной службе Украины. 

С некоторыми экспертными комментариями Руслана Бортника для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"Нацкорпус" превратился во франшизу для политического и экономического давления 

Руслан Бортник: "В Украине с помощью темы экологии "отжимают" деньги и доли в бизнесе"

Считаете, что Руслан Бортник достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua
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