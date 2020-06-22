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Главная Новости Политика внутренняя политика Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Петр Олещук
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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Петр Олещук

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Петра Олещука

сегодня, 20:36
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Петр Олещук

Петр Олещук

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - доктор политических наук, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Олещук. 

Участник опроса родился в г. Припять, Киевской области. Окончил философский факультет КНУ им. Тараса Шевченко. С 2008 года Олещук преподает в родном вузе, в 2009 защитил кандидатскую диссертацию, а еще через десять лет - докторскую. 

Политической публицистикой занимается с 17 лет. Автор свыше 50 научных трудов, в том числе, монографии и учебного пособия. 

С некоторыми экспертными комментариями Петра Олещука для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Карантин в Украине могут признать незаконным: зачем на самом деле ввели ограничения для украинцев и кого могут наказать

Три миллиона подписей и две трети территории: что следует знать о механизме референдума от Зеленского

Украинская коррупция в инфраструктуре: каков результат для денег Евросоюза

Считаете, что Петр Олещук достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua
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