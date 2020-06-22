Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Петр Олещук

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Петр Олещук
Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - доктор политических наук, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Олещук.
Участник опроса родился в г. Припять, Киевской области. Окончил философский факультет КНУ им. Тараса Шевченко. С 2008 года Олещук преподает в родном вузе, в 2009 защитил кандидатскую диссертацию, а еще через десять лет - докторскую.
Политической публицистикой занимается с 17 лет. Автор свыше 50 научных трудов, в том числе, монографии и учебного пособия.
С некоторыми экспертными комментариями Петра Олещука для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:
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Считаете, что Петр Олещук достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!
А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.
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