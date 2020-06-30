Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Олеся Яхно

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

Олеся закончила Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "Международная журналистика". Там же получила научную степень кандидата политических наук по специальности "Политическая культура и идеология".

Герой нашего рейтинга занимается аналитической, экспертно-исследовательской, организаторской, консталтинговой и преподавательской деятельностью.

Олеся Яхно - автор многочисленных публикаций, как в украинских, так и в зарубежных изданиях.

Предметами интереса автора являются политическая философия, государственная идеология, социальные процессы, коммуникация, медиа, брендирование, гуманитарные и политические технологии.

С некоторыми экспертными комментариями Олеси Яхно для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"На доработку": почему депутаты отклонили программу правительства

Считаете, что Олеся Яхно достойна звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!



А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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