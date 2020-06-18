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Главная Новости Политика внутренняя политика Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Олег Соскин
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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Олег Соскин

"Комментарии" представляют очередного участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Олега Соскина

сегодня, 22:38
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Олег Соскин

Олег Соскин. Фото: Главред

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – экономист, политолог, глава  Института трансформации общества Олег Соскин. 

Герой нашего опроса в 1980 году окончил с отличием экономический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, а в 1984 году аспирантуру. Защитил кандидатскую диссертацию на докторском совете "Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе развивающихся государств (на материалах стран-экспортеров нефти)".

В том же университете Олег Соскин преподавал, а также работал доцентом в Институте политологии и социального управления (бывшая ВПШ). Был основателем и исполнительным директором Украинского института рыночных отношений – Центра "Рынок", заместителем директора по науке Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины. 

В 1994-1995 Соскин занимал должность Президента Либеральной партии Украины. С 1996 до 2017 года возглавлял Украинскую Национальную Консервативную партию. 

С 1996 года является издателем ведущего украинского и международного профессионального журнала "Економічний часопис-ХХІ". 

В 2005 году избран заместителем Главы Гражданской Лиги Украина-НАТО.

Олег Соскин  профессор Национальной академии управления, где длительное время возглавлял кафедру Международных экономических отношений. В июне 2019 года получил степень PhD теологии на факультете Православной теологии Прешовского университета, Словакия (тема диссертации – "Православная доктрина в информационной экономике"). Автор многих научных работ, статей, монографий, учебников по вопросам экономики, управления национальным хозяйством, стратегического менеджмента, международных отношений, теологии.

Соскин был советником двух президентов Украины и премьер-министра Украины по вопросам макроэкономики, развития предпринимательства и внешней деятельности. Прошел стажировку для украинских управленцев высшего уровня в сферах экономики, финансов, государственного управления и местного самоуправления в более, чем десяти странах Европы, в частности, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Великобритании, США (Брукинз Институт, Вашингтон; Институт Экономики Университета Колорадо в  Боулдэре ), Канаде. 

Считаете, что Олег Соскин достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua/
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