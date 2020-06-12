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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Николай Мельник

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Николая Мельника

сегодня, 19:15
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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Николай Мельник

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

Участник рейтингового опроса родился в Одессе, а большую часть своей жизни прожил в городе Ильичевск (ныне  Черноморск), который, по словам Мельника, "славился на всю Украину своей неуемно жадной таможней и позолоченным Лениным".

"Ленина, правда, недавно снесли, а вот таможенники показали верх живучести и умение приспосабливаться к новым условиям. Глядя на них, я начинаю понимать, как тараканы смогли пережить динозавров, и в теории эволюции Дарвина для меня почти не осталось вопросов,  рассказывает Николай Мельник.  Работа в органах местного самоуправления и Парламенте помогла понять принципы "Искусства войны" Сунь Цзы. В 2011 году переехал в Киев, где по сей день работаю на ниве аналитики и законотворчества".

По словам нашего героя, он был активным участником Революции Достоинства и русско-украинской войны. Мельник является автором более 200 законопроектов, около 50-ти из которых стали законами.

C некоторыми экспертными комментариями Николая Мельника для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Бессменный министр МВД: что или кто может "сбить" Авакова

Децентрализация в Украине: как изменится административно-территориальное устройство страны

Считаете, что Николай Мельник достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua/
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