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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Кирилл Сазонов

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Кирилла Сазонова

сегодня, 11:18
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Кирилл Сазонов

Кирилл Сазонов

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - эксперт в области политики и энергетики Кирилл Сазонов. 

Участник опроса имеет два высших образования - "Электрические системы и сети" и "Менеджер по связям с общественностью, журналист". 12 лет отработал в в сфере энергетики, еще 15 - в политической журналистике. Принципиально сотрудничал с печатными или электронными СМИ. От предложений работать на телевидении всегда отказывался, считая, что "если ты любишь людей, такое лицо нужно показывать как можно реже".

Автор многочисленных статей и комментариев для украинских и западных СМИ. С 2014 года принципиально не сотрудничает с российскими изданиями, отказывается даже от коротких комментариев. 

С некоторыми экспертными мнениями Кирилла Сазонова  для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Войницкая блокирует выход россиян из украинской энергетики 

К рынку энергетики готовы все, кроме Коломойского

Здоровье украинцев в их собственных руках, нужно защищаться от эпидемий

Считаете, что Кирилл Сазонов достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.



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Источник: https://comments.ua
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