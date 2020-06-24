Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Кирилл Сазонов

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Кирилл Сазонов
Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - эксперт в области политики и энергетики Кирилл Сазонов.
Участник опроса имеет два высших образования - "Электрические системы и сети" и "Менеджер по связям с общественностью, журналист". 12 лет отработал в в сфере энергетики, еще 15 - в политической журналистике. Принципиально сотрудничал с печатными или электронными СМИ. От предложений работать на телевидении всегда отказывался, считая, что "если ты любишь людей, такое лицо нужно показывать как можно реже".
Автор многочисленных статей и комментариев для украинских и западных СМИ. С 2014 года принципиально не сотрудничает с российскими изданиями, отказывается даже от коротких комментариев.
С некоторыми экспертными мнениями Кирилла Сазонова для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:
Войницкая блокирует выход россиян из украинской энергетики
К рынку энергетики готовы все, кроме Коломойского
Здоровье украинцев в их собственных руках, нужно защищаться от эпидемий
Считаете, что Кирилл Сазонов достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!
А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.
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