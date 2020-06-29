kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.06.2020

BTC/USD

9107.74

ETH/USD

224.06

LTC/USD

41.40

НБУ 29.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Игорь Гарбарук
commentss НОВОСТИ Все новости

Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Игорь Гарбарук

"Комментарии" представляют очередного участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Игоря Гарбарука

сегодня, 18:00
Автор:

Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Игорь Гарбарук

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания –  международный эксперт, экономист, член ОС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук.

Участник опроса занимал руководящие должности в национальных производственно-торговых холдингах страны, управлял отраслью внутренней торговли Украины на уровне Министерства экономики. Кроме того, Гарбарук осуществлял деятельность под личным патронажем президента крупнейшей международной группы компаний в сфере ритейла. 

Опыт работы Игоря Гарбарука дает ему возможность осуществления комплексной оценки стратегических процессов на глобальном уровне управления непосредственно влияющих на результат деятельности украинской экономики и является его важным преимуществом как аналитика. 

Гарбарук является востребованным экспертом экономистом на украинском телевидении, а также одним из лучших преподавателей-практиков “Киевского национального торгово-экономического университета”.

"Я искренне верю в то, что страну изменят не сладкоголосые речи политиков, спекулирующих на проблемах людей и общества в целом. Качественное изменение страны должно быть положено именно состоявшимися системными предпринимателями, бизнесменами, имеющими опыт реального управления большими проектами, а также обладающих огромным запасом прочности и искренним желанием осуществления задуманного!",  считает участник нашего рейтинга.

С некоторыми экспертными комментариями Игоря Гарбарука для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Деньги нужно не закатывать в асфальт, а направлять на программы по поддержке аграриев

Пенсионная реформа в Украине: насколько реально реализовать требования МВФ в украинских реалиях

Задолженность украинцев за коммуналку: что делает власть, чтобы помочь жителям страны

Считаете, что Игорь Гарбарук достоен звания лучшего эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!