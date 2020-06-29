Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Игорь Гарбарук

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – международный эксперт, экономист, член ОС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук.

Участник опроса занимал руководящие должности в национальных производственно-торговых холдингах страны, управлял отраслью внутренней торговли Украины на уровне Министерства экономики. Кроме того, Гарбарук осуществлял деятельность под личным патронажем президента крупнейшей международной группы компаний в сфере ритейла.

Опыт работы Игоря Гарбарука дает ему возможность осуществления комплексной оценки стратегических процессов на глобальном уровне управления непосредственно влияющих на результат деятельности украинской экономики и является его важным преимуществом как аналитика.

Гарбарук является востребованным экспертом экономистом на украинском телевидении, а также одним из лучших преподавателей-практиков “Киевского национального торгово-экономического университета”.

"Я искренне верю в то, что страну изменят не сладкоголосые речи политиков, спекулирующих на проблемах людей и общества в целом. Качественное изменение страны должно быть положено именно состоявшимися системными предпринимателями, бизнесменами, имеющими опыт реального управления большими проектами, а также обладающих огромным запасом прочности и искренним желанием осуществления задуманного!", – считает участник нашего рейтинга.

С некоторыми экспертными комментариями Игоря Гарбарука для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Деньги нужно не закатывать в асфальт, а направлять на программы по поддержке аграриев

Пенсионная реформа в Украине: насколько реально реализовать требования МВФ в украинских реалиях

Задолженность украинцев за коммуналку: что делает власть, чтобы помочь жителям страны

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