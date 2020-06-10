Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Евгений Магда

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – директор Института мировой политики Евгений Магда.

Участник голосования прошел путь от журналиста, освещающего политическую тематику, к политическому эксперту. Приоритетные темы Магды – политические процессы в Украине, ее отношения со странами постсоветского пространства и Центральной Европы.

Евгений Магда – кандидат политических наук, доцент НТУУ КПИ имени Игоря Сикорского. Преподает будущим рекламистам курсы политконсалтинга, копирайтинга, а редакторам – уникальный курс "Деятельность СМИ в условиях гибридной войны".

В 2018 году Магда стал директором Института мировой политики.

Является автором исследований "Гибридная война: выжить и победить" (Харьков, 2015), "Игры отражений: какой Украину видит мир" (в соавторстве с Татьяной Водотыкой, Харьков, 2016), "Гибридная агрессия России: уроки для Европы" (Киев, 2017 ), "Шестой. Воспоминания о будущем" (Харьков, 2017).

C некоторыми экспертными комментариями Евгения Магды для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

"Новый посол Украины в США – опытный дипломат, но не волшебник"

"Переговоры по Донбассу без участия Украины: что кроется за визитом Козака в Германию"

"Донбасский узел и заседание ТКГ в Минске: вероятно, нас ожидают новые маневры"



Считаете, что Евгений Магда достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!



А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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