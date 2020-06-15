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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Екатерина Одарченко

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Екатерину Одарченко

сегодня, 17:09
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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Екатерина Одарченко

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политтехнолог, основатель Института Демократии и Развития "PolitA" Екатерина Одарченко.

Участница опроса училась в Киеве на биологическом факультете КНУ им. Тараса Шевченко. Получила степень по специальности "Генетика". Позже получила степень бакалавра в области права интеллектуальной собственности (ОНЮА). Закончила магистратуру по специальности "государственное управление" (Институт им. Кураса). Кроме того, Одарченко прошла курс политического менеджмента под руководством доцента Университета Вашингтона Грегори Лебеля. Во время учебы постоянно работала в сфере консалтинга в различных профильных компаниях.

Екатерина Одарченко - основатель Института демократии и развития "PolitA", собственник и учредитель коммерческой компании SIC-Group, предоставляет высококвалифицированные услуги в сфере пиара, коммуникаций и политического менеджмента.

Также она является председателем "Украинской ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббистов", которая создает прозрачную коммуникацию власти и бизнеса. Ассоциацией были проведены конференции в Брюсселе, Израиле и странах Европейского союза.

Одарченко – автор книги-бестселлера о политическом менеджменте "Игра в выборы". Является членом международной Ассоциации IGAPA (International Government Affairs Professional Association). Кроме того участница нашего опроса инициировала создание всеукраинского проекта "Национальная Платформа", на основе которой 10 октября 2019 года была создана партия.

Екатерина Одарченко известна как автор политических курсов, автор более 1000 публикаций. Поддерживает благотворительные проекты в сфере здоровья женщин и детей, также ведет образовательные проекты.

С некоторыми экспертными комментариями Екатерины Одарченко для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Плюсы и минусы парада Победы, который хотят провести в Москве

Евросоюз уже не будет прежним: почему Украине стоит пересмотреть отношение к евроинтеграции

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Считаете, что Екатерина Одарченко достойна звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua/
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