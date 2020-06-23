Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Дмитрий Раимов

Дмитрий Раимов. Фото: фейсбук-страница Дмитрия Раимов

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - директор Агентства кризисных коммуникаций Дмитрий Раимов.

Участник опроса родился в г. Киев, учился в местной школе №227 в классе с экономическим уклоном. В 2007 году окончил школу и стал студентом факультета философии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время изучения политологии (период с 2007 по 2013 год) Раимов основал проект "Свободная. Образовательная платформа", который функционирует до сих пор, предоставляя услуги по обучению.

2 августа 2019 Дмитрий Раимов был назначен советником министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, но покинул пост спустя две недели.

Считаете, что Дмитрий Раимов достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!



А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

Также "Комментарии" предлагают принять участие в голосовании рейтинга олигархов, чтобы узнать, от кого Украина наиболее зависима прямо сейчас.

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