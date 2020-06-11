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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Антон Кучухидзе

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Антона Кучухидзе

сегодня, 11:20
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Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Антон Кучухидзе

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политолог-международник Антон Кучухидзе.

В 2014 году Кучухидзе окончил Киевский институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко (магистр, квалификация –  политолог-международник, переводчик с английского языка, младший научный сотрудник по международным отношениям).

Следующие четыре года Антон Кучухидзе работал помощником-консультантом народного депутата Украины, входившего в Комитет Верховной Рады по иностранным делам. С 2014 года и по сегодняшний день ведет активную медийную деятельность. Системно дает комментарии западным ресурсам, в том числе: FoxNews, "Голос Америки", а также ряду украинских СМИ.

На протяжении уже шести лет Кучухидзе предоставляет консалтинг украинским политикам по работе с международными организациями: Парламентская Ассамблея НАТО, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ и Европейский парламент.

C некоторыми экспертными комментариями Антона Кучухидзе для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Российская агрессия: Украина должна постоянно напоминать, зачем создали ООН

Мировая нефтяная война: тенденции понятны, в отличие от исхода

Мастера хаоса: как РФ использует эпидемию коронавируса в своих целях

Считаете, что Антон Кучухидзе достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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Источник: https://comments.ua/
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