Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Антон Кучухидзе

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Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политолог-международник Антон Кучухидзе.
В 2014 году Кучухидзе окончил Киевский институт международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко (магистр, квалификация – политолог-международник, переводчик с английского языка, младший научный сотрудник по международным отношениям).
Следующие четыре года Антон Кучухидзе работал помощником-консультантом народного депутата Украины, входившего в Комитет Верховной Рады по иностранным делам. С 2014 года и по сегодняшний день ведет активную медийную деятельность. Системно дает комментарии западным ресурсам, в том числе: FoxNews, "Голос Америки", а также ряду украинских СМИ.
На протяжении уже шести лет Кучухидзе предоставляет консалтинг украинским политикам по работе с международными организациями: Парламентская Ассамблея НАТО, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ и Европейский парламент.
C некоторыми экспертными комментариями Антона Кучухидзе для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:
Российская агрессия: Украина должна постоянно напоминать, зачем создали ООН
Мировая нефтяная война: тенденции понятны, в отличие от исхода
Мастера хаоса: как РФ использует эпидемию коронавируса в своих целях
Считаете, что Антон Кучухидзе достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!
А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.
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