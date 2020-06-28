Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Алексей Якубин

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания - политолог, политический консультант, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Алексей - выпускник Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где он учился на философском факультете (отделение "Политология"). Там же получил степень кандидата политических наук в 2010 году. Алексей Якубин - один из основателей Украинского отделения Международной ассоциации студентов-политологов (International Association for Political Science Students). Кроме того, в 2008-2009 годах он был главой Научного общества студентов и аспирантов КНУ имени Тараса Шевченко.

На сегодняшний день Якубин - преподаватель программы "Урегулирование конфликтов и медиация" (кафедра социологии) на факультете социологии и права КПИ им. Игоря Сикорского, а также магистерской программы "Прикладная философия", курса "Политическая философия" на Философском факультете КНУ имени Тараса Шевченко.



В разные годы стажировался, выступал и преподавал в Варшаве, Львове, Москве, Вене, Познани.

С некоторыми экспертными комментариями Алексея Якубина для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Самые богатые украинцы по версии Forbes: чем обусловлен успех Ахметова, Пинчука и Порошенко

Суд по делу Порошенко: почему перенесли заседение и чем все может закончиться

Конфликт на карантине: чем грозит сопротивление местной власти

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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