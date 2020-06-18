Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александра Решмедилова

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политолог, аналитик Фонда общественной дипломатии, кандидат философских наук Александра Решмедилова.

В 2007 году Александра окончила философский факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, получив степень магистра. Защитила диплом на тему "Парламентская ответственность правительства: мировой опыт и проблемы Украины". Темой кандидатской диссертации стала: "Философско-антропологические основы украинской культуры конца XIX-начала XX веков".

Александр Решмедилова – специалист в сфере политического консалтинга, исследований внутриполитических процессов и международных отношений. Автор многочисленных публикаций и научных статей.

На сегодняшний день Александра является политическим экспертом на ведущих телеканалах и радио Украины. Соавтор и ведущая программ "З кандидата" на телеканале КРТ. Ведет рубрику "Контуры внешней политики" на YouTube-канале "КапиталТВ".

Кроме того, Решмедилова занималась разработкой методических материалов для образовательных учреждений и проектов. Соавтор книги "Победа невозможного над неприемлемым".

С некоторыми экспертными комментариями Александры Решмедиловой для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

С кандидатом на пост министра культуры Украины не всё так радужно, как нам стараются преподнести

Проблемы Донбасса пока решают красивыми заявлениями

Команда Зеленского или недозагрузила свое видение обновленной Верховной Рады, или пошла на какие-то гибридные меры

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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