Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Палий

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – историк, кандидат политических наук, политолог Александр Палий.

Герой нашего опроса окончил Национальный университет "Киево-Могилянская Академия" по специальностям "политология" и "история", получил диплом магистра с отличием. В 2006 в Национальном институте проблем международной безопасности защитил кандидатскую диссертацию на тему отношений Украины и НАТО.

Александр Палий имеет опыт работы в СМИ – он работал обозревателем в газетах и на телевидении, в частности, начинал работать корреспондентом международного отдела газеты "День".

В 2002-2005 годах, в период борьбы с цензурой в Украине, был координатором Общественного Совета по вопросам свободы слова и информации. Написал Манифест украинских журналистов по поводу политической цензуры от 4 октября 2002 года, организовывал парламентские слушания.

Является автором нескольких принятых законопроектов, в частности, изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (2005 год), которыми государственным органам предоставлялось право без суда приостанавливать трансляцию иностранных телеканалов в Украине.

Кроме того, Палий написал государственную программу информирования общественности относительно евроатлантической интеграции на 2008-2011 годы, утвержденную Кабинетом министров Украины в мае 2008-го.

Александр Палий – лауреат премии имени Джеймса Мейса 2012 года. Автор более 900 видеосюжетов и статей, а также автор книг: "25 побед Украины" (2013), "История Украины" (2010), "Ключ к истории Украины" (2005 г.), "Зачем Украине НАТО?" (2006 г.),"Краткий курс истории Украины" (2017), "Понять Россию" (2020).

"Краткий курс истории Украины" Александра Палия стал первой в мире историей Украины, изданной на арабском языке, а также второй историей Украины, изданной на китайском. Также эту книгу издали на английском, немецком, русском и французском языках.

С некоторыми экспертными комментариями Александра Палия для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

Мы видим дефолт "патриотизма" Коломойского

Зеленский получил своих "Свинарчуков"

Карантинные меры: украинская власть потеряла время, отсрочив неизбежное и спасая свои прибыли

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