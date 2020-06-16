Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Мусиенко

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Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический и юридический советник, руководитель Центра военно-правовых исследований, соучредитель "Национальной политической академии" Александр Мусиенко.
Очередной герой нашего рейтинга с 2006 года работает в сфере юриспруденции. В 2013-м Мусиенко получил Свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.
Политикой же Александр, с его слов, интересуется с самого детства. Уже в 15-летнем возрасте он принимал участие в избирательных кампаниях, начиная с обычной агитации.
Сегодня Александр Мусиенко консультирует политиков и общественных деятелей, помогает гражданам. Совместно с Национальной политической академией развивает и внедряет программы по распространению знаний о политике, призывая участвовать в общественно-политической жизни.
С некоторыми экспертными комментариями Александра Мусиенко для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:
Антикитайская волна нарастает, Украине стоит поддержать США
Визит Помпео в Украину: символизм и практические вопросы
Говорит об эффективности Минских соглашений по Донбассу не приходится
Считаете, что Александр Мусиенко достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!
А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.
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