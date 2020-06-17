Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Лазарев

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Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический эксперт Александр Лазарев.
Александр получил высшее образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Закончил кафедру политологии и государственного управления на философском факультете.
Работал в "Фонде Украинской политики", где занимался исследовательской деятельностью в области геополитики.
Сейчас Александр Лазарев занимается политическим консалтингом. С его слов, является антиглобалистом, поддерживает социал-демократические взгляды. При этом эксперт не является членом партий, а также прочих политических или околополитических организаций
С некоторыми экспертными комментариями Александра Лазарева для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:
У нас, увы, весьма условная независимость
Идет тотальное перераспределение ресурсов. И МВФ на территории Украины отыгрывает свою роль
Битва за ЦИК: у партии власти пока не хватает сил
Считаете, что Александр Лазарев достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте!
А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.
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