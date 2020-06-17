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Главная Новости Политика внутренняя политика Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Лазарев
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Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Лазарев

"Комментарии" представляют участника рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков" Александра Лазарева

сегодня, 22:16
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Комментарии
Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Лазарев

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический эксперт Александр Лазарев. 

Александр получил высшее образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Закончил кафедру политологии и государственного управления на философском факультете.

Работал в "Фонде Украинской политики", где занимался исследовательской деятельностью в области геополитики. 

Сейчас Александр Лазарев занимается политическим консалтингом. С его слов, является антиглобалистом, поддерживает социал-демократические взгляды. При этом эксперт не является членом партий, а также прочих политических или околополитических организаций

С некоторыми экспертными комментариями Александра Лазарева для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

У нас, увы, весьма условная независимость

Идет тотальное перераспределение ресурсов. И МВФ на территории Украины отыгрывает свою роль

Битва за ЦИК: у партии власти пока не хватает сил

Считаете, что Александр Лазарев достоин звания лучшего политического эксперта Украины? Тогда переходите по ссылке и голосуйте! 

А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.


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