Топ-50 политических экспертов Украины в лицах: Александр Лазарев

Портал "Комментарии" продолжает знакомить читателей с участниками масштабного рейтингового опроса "Топ-50 политических экспертов и аналитиков". В фокусе нашего внимания – политический эксперт Александр Лазарев.

Александр получил высшее образование в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Закончил кафедру политологии и государственного управления на философском факультете.

Работал в "Фонде Украинской политики", где занимался исследовательской деятельностью в области геополитики.

Сейчас Александр Лазарев занимается политическим консалтингом. С его слов, является антиглобалистом, поддерживает социал-демократические взгляды. При этом эксперт не является членом партий, а также прочих политических или околополитических организаций

С некоторыми экспертными комментариями Александра Лазарева для нашего издания можно ознакомиться по ссылкам:

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А здесь можно узнать об условиях и правилах голосования.

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