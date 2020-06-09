Ткаченко просит Кабмин выделить 2 млрд грн на борьбу за выживание украинской культуры после кризиса

Глава Министерства культуры Александр Ткаченко написал запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о возобнавлении финансирования творческой и креативной индустрии в стране, в связи с высокими потерями этой отрасли за период национального карантина. Об этом Ткаченко написал на своей странице в Facebook.

"По нашей оценке, от 10-20 млрд. грн. потеряли креативные индустрии во время кризиса. Поэтому сейчас стоит вопрос выживания", - заключил глава Минкульта.

Также Ткаченко добавил, что для начала он просит о выделении средств из госбюджета для поддержания жизнедеятельности культуры в размере 2 млрд грн., подчеркнув, что будет лоббировать процесс оперативного принятия этого решения.

"Далее мы создадим концепцию, кому выделяются эти средства. Вопрос на повестке дня, сразу беремся за него по возвращении финансирования", - резюмировал министр.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Минкульта Александр Ткаченко отметил необходимость пересмотреть список фильмов, запрещенных к показу на территории Украины в связи с политическими убеждениями актеров, исполняющих в них роли.

"На мой взгляд, тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментно основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти актеры, были запрещены. Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Язык касается аудиовизуальных произведений", - указал Ткаченко.

Также до обращения главы Минкульта к правительству за выделением средств для помощи отечественным работникам творческих профессий, премьер-министру Денису Шмыгалю аналогичную просьбу адресовал министр внутренних дел Арсен Аваков.





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