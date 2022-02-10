Сытник сообщил, начало ли НАБУ расследование по делу Трухина

Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, 10 февраля во время брифинга по результатам деятельности НАБУ и САП во II полугодии 2021 сообщил детали по делу Трухина.

Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро Украины на брифинге

По словам Сытника, дело было зарегистрировано генеральным прокурором Украины на следующий день утром после выхода журналистского расследования "Украинской правды". Теперь по законодательству производства по народным депутатам должен регистрировать именно генеральный прокурор.

"Видео мы получили, расследование продолжается. Первоочередные следственные действия проведены, в том числе и допросы, но в отличие от других мы сейчас не будем рассказывать кто, что, где и как сказал и что мы установили. Исходя даже из того, что я видел в средствах массовой информации, общественный интерес к этому делу очень велик, и к самому происходящему и к делу, которое расследуется Антикоррупционным бюро, поэтому мы с одной стороны будем пытаться обеспечить максимально быстрое расследование, но без лишних комментариев, для того, чтобы не создавать возможности для определенных спекуляций", – заявил Артем Сытник во время брифинга.

Как сообщали ранее "Комментарии", дело нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина остается топ-темой. ДТП с его участием с пострадавшими произошло еще в августе 2021 года. Участие в нем Трухин возражал. А 1 февраля 2022-го появилось видео, доказывающее причастность нардепа к происшествию. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским. Руководство фракции и партии СН решило исключить Трухина из своих рядов. Это решение поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

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