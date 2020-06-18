Суд по делу Порошенко: почему перенесли заседение и чем все может закончиться

Печерский районный суд Киев сегодня, 18 июня, рассматривал ходатайство Генпрокуратуры об избрании меры пресечения в отношении пятого президента, народного депутата, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. В итоге всё перенесли на 1 июля. Эксперты проанализировали ситуацию и перспективы дела Порошенко для сайта "Комментарии".



Суд по делу Порошенко: договор между старой и новой властью

Политический аналитик Сергей Лозовский, комментируя процесс, участником которого является Порошенко, предположил, что существует гласный или негласный договор между старой и новой властью.

"Из всего, что можно было вытащить на Порошенко, вытащили то, что не имеет никакого смысла, – поясняет Лозовский. – Напомню, что 10 июня Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Как утверждает следствие, Порошенко "склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий" (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – ред.). В результате государству якобы причинен ущерб более чем на 500 тысяч гривень. Такое впечатление, что специально тянут какое-то слабое дело при наличии куда более весомых".

Еще один вариант (если исключить "договорняк") – Порошенко просто оставляют на "сладкое".

"Вызовами на допрос и в суд пятого президента держат в режиме "подогрева". Но до "кипения" дело не доводят. Потому что более серьезные обвинения с собственно судебным процессом – это, скорее всего, один из последних козырей в рукаве Зеленского. Когда рейтинг совсем обвалиться, он вытащит и его… Впрочем, Зеленский может и не досидеть на своем посту до суда над Порошенко. Возьмет – и уйдет досрочно. Или ему помогут уйти, как это умеют у нас".

Суд по делу Порошенко: есть более перспективные дела

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко не считает, что Порошенко чувствует себя уверенно, как некоторым могло показаться. И на то у пятого президента есть причины.

"Постоянно ходить на допросы, пребывать под угрозой ареста – не самое приятное дело, – поясняет Матвиенко. – Но себя уверенно не чувствует и прокуратура. Она меняет обвинения, свои предложения по мере пресечения. Напомню, что сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова просила изменить ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко с содержания под стражей (с альтернативой внесения залога в 10 млн грн) на личное обязательство… Такое впечатление, что у них нет достаточной доказательной базы (по крайней мере, по этому делу), чтобы чувствовать себя уверенно".

Прокомментировал эксперт и сегодняшнее заявление Порошенко, что против него возбуждено дело за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины.

"Если сказанное правда – это уже цирк с конями, – считает Константин Матвиенко. – Ведь тут, с какой стороны не посмотри, "вины" Порошенко нет. Потому что соответствующее обращения касательно Томаса было от парламента. Так что, нужно теперь весь прошлый состав ВР к следователям таскать? Впрочем, многие действия украинских политиков доказывают, что у нас возможна любая дурь".

По мнению эксперта, куда большие перспективы имеют дела по "Укроборонпрому", по экономике, по бизнес-деятельности, которую Порошенко не прекращал, даже будучи президентом.

"Почему не выдвинуты обвинения по делам, которые имеют реальную судебную перспективу? Похоже, идет договорная игра. Но Порошенко в ней – не полноправный партнер, а политик для битья, – отмечает Матвиенко. – Такая позиция власти по отношению к нему не прибавляет ей авторитета. А вот Порошенко даже укрепляет рейтинг – во многом благодаря невразумительным обвинениям в его адрес при наличии куда более перспективных дел".

Суд по делу Порошенко: лояльность Запада

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что Порошенко активно пытается в последнее время использовать всю "тяжелую артиллерию", всю "сеть лояльности", которая есть у него на Западе. И это говорит о том, что пятый президент серьезно опасается.

"Некоторые западные политики начали делать заявления в защиту Порошенко. Вряд ли по собственной инициативе. Что показывает – пятый президент весьма обеспокоен расследованиями против него. Их ведь много, – отмечает Алексей Якубин. – И некоторые выглядят весьма перспективно – те же экономические, те же, связанные с угрозой нацбезопасности (достаточно вспомнить "пленки Деркача"). Всё идет к тому, что возможность доказательства вины Порошенко по тем или иным делам – достаточно высока".

По словам эксперта, существует большой общественный запрос, чтобы расследования дошли до судов. Хотя бы те, что имеют экономический, коррупционный подтекст. И не факт, что западные политики "впишутся" за Порошенко. Ведь это будет подрывать их же принципы о том, что судебная власть должна быть независим. Максимум – станут призывать к прозрачности процесса. Но это не остановит сам процесс.

"К тому же, – продолжает политолог, – есть новое руководство правоохранительных органов, той же генпрокуратуры. И Венедиктова, как мне кажется, заинтересована в том, чтобы демонстрировать результат. Ведь ее предшественник Рябошапка действовал не в резонанс с запросом общества на справедливость – по отношению к чиновникам".

Имеющий высокий негативный рейтинг Порошенко, по мнению Якубина, понимает, что является очень удобной мишенью.

"Ключевая его стратегия, как мне кажется, – скандализировать сам процесс. Уловки насчет вручения-невручения подозрения, скандальные выставки картин, частые неприходы в ГБР, – перечисляет эксперт. – Кроме того, Порошенко пытается перевести всё в политическое русло. Чтобы не говорили о неудобных ему экономических и коррупционных нюансах. Лишь о политических. Мой прогноз – достаточно высока вероятность того, что будет попытка перевести Порошенко из статуса свидетеля в статус подозреваемого. Кстати, Порошенко сам открыл ящик Пандоры. Тот же заочный судебный процесс над Януковичем... Ну, а в отношении Порошенко всё может стать очным".

Отметим, что после окончания судебного заседания, Петр Порошенко выступил перед митингующими возле здания Печерского районного суда. Пятый президент поблагодарил людей за поддержку, и попросил помолиться за его отца, похороны которого состоятся завтра. Кроме того, Порошенко заявил, что решение о переносе заседания на первое июля является началом борьбы.

Напомним, сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева во главе с судьей Сергеем Вовком должен был избрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Офис генпрокурора должен был просить об аресте с альтернативой в виде залога в 10 миллионов гривен.

Порошенко подозревают в том, что он повлиял на руководство Службы внешней разведки и поспособствовал тому, что заместителем главы ведомства в свое время стал Сергей Семочко. К слову, против него в СБУ вскоре открыли дело о госизмене. Сам Порошенко обвинения Офиса генпрокурора отрицает.

Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о "спекуляции на смерти".

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