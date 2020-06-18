Суд над Порошенко: прокуратура настаивает на аресте пятого президента

Сегодня, 18 июня, Печерский районный суд Киева рассматривает дело пятого президента Украины Петра Порошенко. Суд должен избрать меру пресечения.



Перед тем, как зайти в здание суда Порошенко выступил со сцены перед входом.

Отметим, Офис Генерального прокурора объявил Петру Порошенко подозрение в давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году. Это якобы делалось с намерением иметь возможность возможность назначить Сергея Семочко первым заместителем руководителя службы.

В прокуратуре хотят, чтобы Порошенко арестовали на время проведения досудебного расследования, с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

Возле здания суда собрались сторонники Петра Порошенко. Также на суд приехала супруга пятого президента – Марина Порошенко.

На заседании также присутствуют коллеги по партии Порошенко. Так, нардеп Ирина Геращенко отметила, что у нее складывается ощущение дежавю. "Судья Вовк, Юрий Луценко. Полное дежавю", – написала она.

Охарактеризовал происходящее в суде еще один сторонник Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Кратко, что сейчас происходит: адвокаты Порошенко выступили с доказательством, что дело против их подзащитного не может рассматриваться в Печерском суде. Ведь это уже по сути является нарушением закона. Оно должно быть рассмотрено в Шевченковском суде города Киев, то есть, в том суде, где и расположен отдел ДБР. Поэтому смысла в отводе судей Печерского суда нет. Почему власть организовывает процесс именно в Печерском суде? Вопрос риторический, и вы знаете на него ответ", – написал Гончаренко.

Напомним, похороны отца Петра Порошенко пришлось перенести из-за суда, куда пятого президента Украины вызвали в качестве подозреваемого. Прощаться с Алексеем Порошенко будут в пятницу, 19 июня.

Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о "спекуляции на смерти".

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