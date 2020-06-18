Суд над Порошенко: прокуратура настаивает на аресте пятого президента

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 18 июня, Печерский районный суд Киева рассматривает дело пятого
президента Украины Петра Порошенко. Суд должен избрать меру пресечения.
Перед тем, как зайти в здание суда Порошенко выступил со сцены перед
входом.
Отметим, Офис Генерального прокурора объявил Петру Порошенко подозрение в давлении
на главу Службы внешней разведки в 2018 году. Это якобы делалось с намерением иметь возможность возможность назначить Сергея Семочко первым заместителем
руководителя службы.
В прокуратуре хотят, чтобы Порошенко арестовали на время проведения
досудебного расследования, с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
Возле здания суда собрались сторонники Петра Порошенко. Также на суд
приехала супруга пятого президента – Марина Порошенко.
На заседании также присутствуют коллеги по партии Порошенко. Так, нардеп Ирина
Геращенко отметила, что у нее складывается ощущение дежавю. "Судья Вовк, Юрий
Луценко. Полное дежавю", – написала она.
Охарактеризовал происходящее в суде еще один сторонник Петра Порошенко
Алексей Гончаренко.
"Кратко, что сейчас происходит: адвокаты Порошенко выступили с доказательством, что дело против их подзащитного не может рассматриваться в Печерском суде. Ведь это уже по сути является нарушением закона. Оно должно быть рассмотрено в Шевченковском суде города Киев, то есть, в том суде, где и расположен отдел ДБР. Поэтому смысла в отводе судей Печерского суда нет. Почему власть организовывает процесс именно в Печерском суде? Вопрос риторический, и вы знаете на него ответ", – написал Гончаренко.
Напомним, похороны
отца Петра Порошенко пришлось перенести из-за суда, куда пятого президента
Украины вызвали в качестве подозреваемого. Прощаться с Алексеем Порошенко будут
в пятницу, 19 июня.
Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести
суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о
"спекуляции на смерти".
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