kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.06.2020

BTC/USD

9401.62

ETH/USD

230.62

LTC/USD

43.45

НБУ 18.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Сторонники Порошенко пришли к Офису президента: скандируют лозунги Оранжевой революции
commentss НОВОСТИ Все новости

Сторонники Порошенко пришли к Офису президента: скандируют лозунги Оранжевой революции

Под Офисом президента сторонники Порошенко выступают против политических преследований

сегодня, 18:25
Автор:

Татьяна Веремеева
Сторонники Порошенко пришли к Офису президента: скандируют лозунги Оранжевой революции

Фото Дмитрия Бобрицкого, "Новое время"

После окончания судебного заседания по делу пятого президента Украины Петра Порошенко, его сторонники направились к зданию Офиса президента Владимира Зеленского. Сотни человек направились к ОП с протестом против политических преследований.

На данный момент сторонники Порошенко уже достигли ОП. Издание "Новое время" сообщает, что люди выкрикивают лозунги "Оранжевой революции".

Отметим, что после окончания судебного заседания, Петр Порошенко выступил перед митингующими возле здания Печерского районного суда. Пятый президент поблагодарил людей за поддержку, и попросил помолиться за его отца, похороны которого состоятся завтра. Кроме того, Порошенко заявил, что решение о переносе заседания на первое июля является началом борьбы.

Напомним, сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева во главе с судьей Сергеем Вовком должен был избрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Офис генпрокурора должен был просить об аресте с альтернативой в виде залога в 10 миллионов гривен.

Порошенко подозревают в том, что он повлиял на руководство Службы внешней разведки и поспособствовал тому, что заместителем главы ведомства в свое время стал Сергей Семочко. К слову, против него в СБУ вскоре открыли дело о госизмене. Сам Порошенко обвинения Офиса генпрокурора отрицает.

Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о "спекуляции на смерти".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!