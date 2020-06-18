Сторонники Порошенко пришли к Офису президента: скандируют лозунги Оранжевой революции

Фото Дмитрия Бобрицкого, "Новое время"

После окончания судебного заседания по делу пятого президента Украины Петра Порошенко, его сторонники направились к зданию Офиса президента Владимира Зеленского. Сотни человек направились к ОП с протестом против политических преследований.



На данный момент сторонники Порошенко уже достигли ОП. Издание "Новое время" сообщает, что люди выкрикивают лозунги "Оранжевой революции".

Отметим, что после окончания судебного заседания, Петр Порошенко выступил перед митингующими возле здания Печерского районного суда. Пятый президент поблагодарил людей за поддержку, и попросил помолиться за его отца, похороны которого состоятся завтра. Кроме того, Порошенко заявил, что решение о переносе заседания на первое июля является началом борьбы.

Напомним, сегодня, 18 июля, Печерский районный суд Киева во главе с судьей Сергеем Вовком должен был избрать меру пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко. Офис генпрокурора должен был просить об аресте с альтернативой в виде залога в 10 миллионов гривен.

Порошенко подозревают в том, что он повлиял на руководство Службы внешней разведки и поспособствовал тому, что заместителем главы ведомства в свое время стал Сергей Семочко. К слову, против него в СБУ вскоре открыли дело о госизмене. Сам Порошенко обвинения Офиса генпрокурора отрицает.

Также "Комментарии" писали, что генпрокурор Ирина Венедиктова попросила перенести суд относительно меры пресечения Петру Порошенко, адвокат заявил о "спекуляции на смерти".

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