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Стефанчук убежден, что "корабельная сосна" стала хорошим уроком для Корниенко и Арахамии

Замглавы фракции "Слуга народа" Руслан Сткфанчук призвал не осуждать нардепов Давида Арахамию и Алексанжра Корниекно за непристойные выражения в адрес своей коллеги Ирины Аллахвердиевой

28 июня 2020, 23:47
Автор:

Екатерина Белоброва
Стефанчук убежден, что "корабельная сосна" стала хорошим уроком для Корниенко и Арахамии

Заместитель главы фракции "Слуга народа" и вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал скандал с коллегами Давидом Арахамией и Александром Корниенко, которые скабрезно обсуждали Ирину Аллахвердиеву, обозначив, что оба политика на самом деле очень порядочные люди и для них данный инцидент стал хорошим уроком. Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

При этом Стефанчук сразу напомнил, что Корниенко немедленно извинился за данные выражения.

"И, знаете, не без греха - пусть бросит камень. Но важно не в том, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", - убежден вице-спикер.

Однако же Стефанчук добавил, что лично не одобряет подобные выражения  в адрес женщин и считает их уместными исключительно в банях, где собирается сугубо мужская компания.

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру. Просто случилось так, что получило объявил, скажем так, общения между ребятами, не допустимо или допустимое где-то в бане, где можно поговорить, пообщаться обо всем", - заключил парламентарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты вывели главные тезисы из скандала в "Слуге народа", где Александр Корниенко не только обсуждал женский пол в непристойных выражениях, но и приплел президента Владимира Зеленского.



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Источник: https://hromadske.ua/posts/hto-ne-bez-griha-haj-kine-kamin-stefanchuk-pro-slova-baba-korabelna-sosna
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