СНБО в Харькове: каких оборонных решений ждать и почему, каналу НАШ пора приготовиться

В пятницу, 11 февраля, состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) в Харькове. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему местом заседания выбран Харьков – и каких решений-заявлений ожидать.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Единственное, что нас может ждать качестве мини-сенсации – это возможные санкции против телеканала "НАШ"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Думаю, заседание СНБО в Харькове – больше ритуально-символическое действо. После неосторожных заявлений со стороны президента Зеленского касательно того, что Харьков могут захватить россияне, надо было подать какой-то месcедж, жест поддержки харьковчанам. Поэтом место выбрали исключительно с точки зрения информационного позиционирования".

По словам эксперта, основные вопросы, которые рассмотрят, будут, естественно, связаны с безопасностью. С ситуацией, которая складывается на границах Украины, с переговорами в нормандском формате, с американцами, европейцами и так далее. Скорее всего, озвучат какие-то решения, связанные с укреплением обороны.

"Единственное, что нас может ждать качестве мини-сенсации – это возможные санкции против телеканала "НАШ". Об этом давно говорят. И, по слухам, пакет санкций уже разработан и подан в СНБО, – отмечает Игорь Рейтерович. – Не исключено, что могут вытянуть этот козырь из рукава. С одной стороны, чтобы отвлечь внимание от более глобальных и насущных проблем, которые есть в стране. А с другой – это буде ложиться в логику решений Офиса президента касательно зачистки информационного пространства и максимальной ликвидации или умиротворения тех каналов, которые занимали достаточно скептическую позицию по отношению к действующей власти".

Cтратегические партнеры считают Харьков городом, куда может быть направлен основной удар мнимой российской угрозы

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков полковник СБУ в отставке поделился таким мнением:

"Почему Харьков? По всей видимости, решили, что в Киеве нечего засиживаться. А с учетом того, что они – монобольшевики, постановили выехать на места и показать свою близость к народу. К тому же, наши стратегические партнеры считают Харьков городом, куда может быть направлен основной удар мнимой российской угрозы. Поэтому власти решили показать, что "народ и партия едины". Еще одни момент. Не исключено, что в Офисе президента решили принять какие-то санкционные меры по телеканалу "НАШ". А конечным бенефициаром там является Мураев – выходец из Харьковской области, тесно связанный с самим Харьковом. Не исключаю, что власть хочет именно на малой родине Мураева принять по нему политические решения (ничем, как по мне, необоснованные). Если это так – то в этом есть определенная иезуистика".

Также Олег Стариков отмечает важность того, чтобы решения, принятые ранее, на заседаниях СНБО, выполнялись. И в этом ракурсе, по его мнению, представителям СНБО следовало бы отчитаться. Чтобы мы не видели бесконечные решения ради решений.

"Безусловно, надо обсудить вопросы, связанные с обороной, – считает Олег Стариков. – Но не только с ней, а и экономикой страны (т.к. без экономики никакую обороноспособность поднять невозможно, как и заплатить за взятые кредиты и поставленные нам Западом оружие и боеприпасы). Думаю, заслушают и областное руководство, и мэра о мероприятиях, которые выполняют в рамках подготовки к территориальной обороне".

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