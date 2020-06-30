Шмыгаль рассказал, когда может уйти в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что готов уйти в отставку в любой момент. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

"Готов покинуть свой пост в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выскажут такое мнение", - признался Шмыгаль.

К тому же, премьер-министр отметил, что никто не давал ему никаких гарантий продолжительности срока.

"Никаких обещаний о времени работы на таких должностях никто не давал, не дает и не будет давать. Ключевой вопрос - это ответственность перед Украиной и украинцами, от этого параметра все и должны отталкиваться. Поэтому здесь нет никаких гарантий на должности, это же не частный бизнес", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль рассказал о вырубке лесов на Закарпатье и паводке. "Та норма осадков, которая выпала здесь за последние 3 дня, была в разы больше, чем может потребить карпатский лес, который не выдержал водные потоки, образовавшиеся сегодня, - сказал Шмыгаль. – Вопрос, как происходят эти трагедии, больше для науки, которая может определить причины", - сказал премьер-министр.

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