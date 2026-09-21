СМИ: "Укрнафта", за время правления Корецкого, не выполнила ни одной цели собственного плана

"Укрнафта" за время руководства Сергея Корецкого не достигла ни одной из ключевых целей собственного Стратегического плана на 2023-2027 годы: нефти добывают вдвое меньше, чем закладывали, финансовый результат разошелся с расчетами в восемь раз, а из анонсированного гигаватта газового поколения не введен ни один мегаватт.

Сергей Корецкий. Фото из открытых источников

Об этом сообщают "Українські новини". В конце 2022, как отмечают журналисты, команда Корецкого зашла в национализированную компанию под лозунги глубокой трансформации и зафиксировала их в документе на пять лет. Сейчас те же менеджеры, по данным СМИ, отвечают за правительственную программу на 2026-2027 годы, которую Кабмин передал Верховной Раде в августе.

"Прошло уже почти 4 года, однако сравнивая плановые показатели с реальностью, очевидно, что всех обещанных результатов так и не дождались, а результаты, видимые, заставляют с определенной осторожностью относиться к возможности господина премьера выполнить новые и масштабные обещания", — сообщают журналисты.

Разрыв между декларациями и отчетностью издания иллюстрирует цифрами. На 2026 год "Укрнафта" должна была выйти на 2,8 млн. тонн нефти и 1,8 млрд куб. м газа, однако с учетом провала в начале года реалистичный ориентир – 1,4 млн тонн и 1,2 млрд куб. м. Финансовая часть разошлась еще сильнее: вместо 233 млрд грн чистого дохода и 45 млрд грн прибыли за 2025 год компания показала 99 млрд грн и 5,6 млрд грн.

Главная проблема здесь даже не в самих цифрах, а в том, что деньги на рывок у компании были, отмечают журналисты.

"Имея за последние 3 года чистую прибыль более чем в 40 млрд грн, а это почти 1 млрд долл. США, и всестороннюю поддержку государства, "Укрнафта" не только не смогла полностью выполнить собственноручно составленный план, но и обеспечить базовую стабильную работу предприятия в условиях войны. Теперь, когда этих средств нет, "Укрнафта" вынуждена бежать вдогонку и сетовать на вражеские обстрелы и перебои с электроснабжением", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году "Укрнафта" предлагала совместную разработку 21 месторождения, в феврале 2024-го Корецкий рассказывал об очереди из "условных техасцев, которые ничего не боятся и готовы бурить", а летом того же года исполнительный вице-президент Денис Кудин отчитывался о шести заявках на 15 месторождений. В 2025 году правительство передало компании право реализовывать СРП на Олесском участке, рассчитывая найти замену Chevron, свернувшей работу в Украине еще в 2014 году.

Второе обещание, под которое привлекали внешние деньги, касалось собственного поколения, отмечают журналисты. На Ukraine Recovery Conference в 2024 году Корецкий, по данным издания, анонсировал 1 ГВт новых мощностей, ЕБРР оперативно открыл кредитные линии, доноры дали гранты, а сама компания заявляла о достаточной ликвидности и поддержке украинских банков.

"На сегодняшний день ни один проект не доведен до конца, ни один мегаватт не построен", — говорится в сообщении.

В то же время, отмечает СМИ, нынешний руководитель "Укрнафты" Богдан Кукура говорит о сокращении инвестпрограммы, а ориентир этого года уменьшился до скромных 63 МВт — и то при благоприятных обстоятельствах.

"Стратегический план команды Корецкого от 2023 года был планом мирного времени. В плане речь шла о расширении сети АЗС, ребрендинге, бурении новых скважин и космических финансово-экономических показателях, но не нашлось места для инженерной защиты объектов добычи и переработки, поддержки базовой добычи, диверсификации переработки нефти, развертывания собственного газового поколения", — пишет издание.

И, отмечают журналисты, цена такой планировки уже видна: только за первые шесть месяцев 2026 года 32 автозаправочные станции "Укрнафты" получили повреждения или разрушения в результате вражеских обстрелов. Сколько из них были инженерно защищены – вопрос, на который компания публично не отвечала.

"Программа правительства это вызов совершенно иного масштаба и характера, и откровенно говоря пример стратегического планирования в Укрнафте, заставляет с осторожностью оценивать способность этой правительственной команды ставить и достигать программных целей", — говорится в сообщении.

Отдельно журналисты подчеркивают кадровое решение, о котором стало известно 20 сентября. Наблюдательный совет "Энергоатома" по итогам международного конкурса избрал генеральным директором Юрия Ткачука — действующего гендиректора "Укргаздобычи", ранее занимавшего руководящие финансовые должности в "Укрнафте" и вместе с Корецким и Ростиславом Шурмой готовил стратегический и финансовые документы компании в 2023 году.

По поводу будущего руководителя атомной компании издание отмечает, что он долгие годы работал на сейчас уже подсанкционного российского олигарха Григоришина Константина. ОАО "Запорожтрансформатор", где Ткачук в 2016-2019 годах был советником по финансово-экономическим вопросам, довели до банкротства, а впоследствии предприятие национализировало государство. Начало войны в 2014-2015 годах, как свидетельствует трудовая биография, будущий руководитель компании провел в московском офисе Григоришина, подытожили журналисты.



