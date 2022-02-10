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Скрывался в кабинете главы Оболонской РГА Фесыка. Погоревшего на взятке киевского «слугу» Трубицына задержали - СМИ

Во время облавы был задержан помощник Трубицына Александр Коч, позже появилась информация о том, что был задержан и сам Трубицын

сегодня, 11:04
Автор:

Станислав Молчанов
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Антикоррупционные органы разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает НАБУ в Facebook. Cледствие установило, что Трубицын вместе с еще пятью пособниками требовал и получил 1,26 млн грн неправомерной выгоды от частного предпринимателя за разрешение на установку в Киеве МАФов. Операцию проводили НАБУ совместно с САП.

Скрывался в кабинете главы Оболонской РГА Фесыка. Погоревшего на взятке киевского «слугу» Трубицына задержали - СМИ

Владислав Трубицин. Фото: из открытых источников

В НАБУ заявили, что Трубицын в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек.

Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.).

Как известно, в Киевсовете Трубицын возглавляет постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству, он также является главой межфракционного объединения "Успешный Киев".

Напомним, ранее СМИ неоднократно писали, что Трубицын входит в группу высокопоставленных чиновников, которые взяли под контроль все теневые схемы столицы.

"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанн с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве", — пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его информации, Трубицын непосредственно связан и с экс-первым замглавы КГГА, губернатором Киевской области Алексеем Кулебой, и с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. 

"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "Слуг народа" в столице", — добавил Бутусов.

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Источник: https://www.facebook.com/olegnovikovkh/posts/7011052978970115
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