Сколько стоят анонимные телеграм-каналы? Собственник Резидента рассказал о суммах

Собственник "Резидента", одного из самых больших украинских политических телеграм-каналов, признался, что ему предлагали 320 тысяч долларов за канал. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Комментариям".

"На данный момент у нас нет цели продать канал. Если зимой нам предлагали сумму 150-170 тыс. долларов, то уже в мае – 320 тысяч. Смотрите сами, насколько выросла цена за четыре месяца", - сказал аноним.

В то время источник признался, сколько денег пришлось вложить на раскрутку канала. "Изучив рынок, мы поняли простой факт: есть один флагман и десяток хороших каналов. Для быстрого позиционирования мы решили договориться с "Легитимным" о комплексной рекламе, в которую входили взаимное продвижение, репосты и комментарии почти каждый день. Да, цена вопроса – 30 тысяч за три месяца. После мы продолжали сотрудничать, но уже на других условиях. На данный момент на рекламу мы потратили около 55 тысяч долларов", - резюмировал "Резидент".

Полностью интервью с "Резидентом" уже доступно на нашем сайте. Там вы можете узнать больше о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского. Это первый текст из нового спецпроекта "Комментариев" "Срываем маски".

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