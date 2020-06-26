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Сколько стоят анонимные телеграм-каналы? Собственник Резидента рассказал о суммах

Продажа телеграм-каналов - очень выгодная сделка

сегодня, 17:02
Автор:

Владимир Лавский
Сколько стоят анонимные телеграм-каналы? Собственник Резидента рассказал о суммах

Собственник "Резидента", одного из самых больших украинских политических телеграм-каналов, признался, что ему предлагали 320 тысяч долларов за канал. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью "Комментариям".

"На данный момент у нас нет цели продать канал. Если зимой нам предлагали сумму 150-170 тыс. долларов, то уже в мае – 320 тысяч. Смотрите сами, насколько выросла цена за четыре месяца", - сказал аноним. 

В то время источник признался, сколько денег пришлось вложить на раскрутку канала. "Изучив рынок, мы поняли простой факт: есть один флагман и десяток хороших каналов. Для быстрого позиционирования мы решили договориться с "Легитимным" о комплексной рекламе, в которую входили взаимное продвижение, репосты и комментарии почти каждый день. Да, цена вопроса  30 тысяч за три месяца. После мы продолжали сотрудничать, но уже на других условиях. На данный момент на рекламу мы потратили около 55 тысяч долларов", - резюмировал "Резидент". 

Полностью интервью с "Резидентом" уже доступно на нашем сайте. Там вы можете узнать больше о бизнесе, отношении к Шарию и работе в интересах Зеленского. Это первый текст из нового спецпроекта "Комментариев" "Срываем маски". 


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Источник: https://comments.ua
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