Скандал о собственниках телеканала «1+1» набирает обороты: Медведчук не скрывает, что владеет долей в медиа

Виктор Медведчук не скрывал, что является совладельцем телеканала "1+1". Более того, он не вмешивается в редакционную политику медиа-ресурса. Такие мысли высказал на своей странице в Facebook блогер Евгений Пархоменко. По его мнению, экс-директор телеканала Александр Ткаченко предоставил не совсем достоверные данные, утверждая, что единственным собственником является Игорь Коломойский.

"Во-первых, Медведчук сам об этом заявил и это не является какой-то тайной. Во-вторых, он владеет акциями этой компании ещё с 2012 года. А, в-третьих, согласно поправкам в закон о Нацсовете в 2015 году, Коломойский и гендиректор "плюсов" Ткаченко должны были показать всех собственников канала, но, видимо, "забыли" и слишком сильно увлеклись "борьбой с агрессором", - иронически написал блогер.



Пархоменко в своем посте утверждает, что Александр Ткаченко нарушил закон о Национальном совете по телевидению и радиовещанию, который требует раскрывать информацию о собственниках телеканалов. Автор отсылает читателя в 2016 год, когда Александр Ткаченко возглавлял "1+1" и считалось, что единственным владельцем телеканала является Игорь Коломойский.

Кроме того, Пархоменко пришел к выводу, что Медведчук не вмешивается в редакционную политику "1+1", что соответствует стандартам свободы слова.



"Не знаю, у кого там какая доля, но, судя по информационной деятельности, Медведчук в редакционную политику там никак не вмешивается", - иронически заключил блогер Евгений Пархоменко.

В финале своего поста Пархоменко пожелал Виктору Медведчуку увеличить долю во владении "плюсами".





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