logo
Русский Українська

BTC/USD

34459.92

ETH/USD

2196.10

LTC/USD

137.97

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Сейчас Кабмин Украины надеется, что ЕС признает наши сертификаты к концу лета – эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Сейчас Кабмин Украины надеется, что ЕС признает наши сертификаты к концу лета – эксперт

Уровень вакцинации остается низким - 300 на 100 тыс населения, а коэффициент новых случаев инфицирования - наоборот высоким (более 4%)

сегодня, 04:19
Автор:

Ольга Чародий

Сейчас Кабмин Украины надеется, что ЕС признает наши сертификаты к концу лета — то есть, как раз к концу периода отпусков. Об этом заявил народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов изданию "Комментарии-Украина"

Сейчас Кабмин Украины надеется, что ЕС признает наши сертификаты к концу лета – эксперт

Дмитрий Шпенов (фото из открытых источников)

 "Пока что, по словам Министерства охраны здоровья (МОЗ), полностью вакцинированный украинец может получить Международное свидетельство о вакцинации исключительно в бумажном виде, которое с цифровым ковид-сертификатом ЕС имеет мало общего. На днях Европейский Союз открыл границы для Молдовы, Армении, Азербайджана, Черногории и других, исключив их из списка "опасных". Украина пока — на замке. И хотя, по словам представителя МИД Украины, это всего лишь вопрос времени, который решится за пару недель, есть мнение, что ЕС не доверяет нашей статистике. В Украине по-прежнему есть регионы, не соответствующие показателям "зеленой зоны", — считает Шпенов.

По его словам, уровень вакцинации остается низким — 300 на 100 тыс населения, а коэффициент новых случаев инфицирования — наоборот высоким (более 4%).

"Уверен, что граждане Украины хотели бы услышать от правительства четкие и внятные ответы на вопрос — когда украинские ковид-сертификаты будут одобрены в ЕС? Ведь правительство сложа руки не сидело, техническая сторона практически готова, ПО проходит тестирование. Если есть загвоздка, то кто в ней виноват? А МИДу следует активизироваться и ускорить процесс подписания двусторонних соглашений, регламентирующих порядок въезда, с каждой страной ЕС. Иначе мы еще долго будем "серой зоной" для Европейского Союза", — добавил он.

Напомним, на криворожских горнодобывающих предприятиях началась вакцинация от коронавируса (Covid-19). Как сообщил журналисту издания "Комментарии" работник одного из местных горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), первую дозу вакцины он получили на прошлой неделе.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ