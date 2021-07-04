Сейчас Кабмин Украины надеется, что ЕС признает наши сертификаты к концу лета – эксперт

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Ольга Чародий
Сейчас Кабмин Украины надеется, что ЕС признает
наши сертификаты к концу лета — то есть, как раз к концу периода отпусков. Об
этом заявил народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов
изданию "Комментарии-Украина"
Дмитрий Шпенов (фото из открытых источников)
"Пока что,
по словам Министерства охраны здоровья (МОЗ), полностью вакцинированный
украинец может получить Международное свидетельство о вакцинации исключительно
в бумажном виде, которое с цифровым ковид-сертификатом ЕС имеет мало общего. На
днях Европейский Союз открыл границы для Молдовы, Армении, Азербайджана,
Черногории и других, исключив их из списка "опасных". Украина пока —
на замке. И хотя, по словам представителя МИД Украины, это всего лишь вопрос
времени, который решится за пару недель, есть мнение, что ЕС не доверяет нашей
статистике. В Украине по-прежнему есть регионы, не соответствующие показателям
"зеленой зоны", — считает Шпенов.
По его словам, уровень вакцинации остается низким
— 300 на 100 тыс населения, а коэффициент новых случаев инфицирования —
наоборот высоким (более 4%).
"Уверен, что граждане Украины хотели бы услышать от правительства четкие и внятные ответы на вопрос — когда украинские ковид-сертификаты будут одобрены в ЕС? Ведь правительство сложа руки не сидело, техническая сторона практически готова, ПО проходит тестирование. Если есть загвоздка, то кто в ней виноват? А МИДу следует активизироваться и ускорить процесс подписания двусторонних соглашений, регламентирующих порядок въезда, с каждой страной ЕС. Иначе мы еще долго будем "серой зоной" для Европейского Союза", — добавил он.
Напомним, на криворожских горнодобывающих предприятиях началась вакцинация от коронавируса (Covid-19). Как сообщил журналисту издания "Комментарии" работник одного из местных горно-обогатительных комбинатов (ГОКов), первую дозу вакцины он получили на прошлой неделе.
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