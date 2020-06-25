Сегодня мы видим, что может случиться со страной, когда в политику приходят дилетанты, - Оксана Марченко

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Политикой должны заниматься профессионально подготовленные люди. Об этом в интервью "Страна.Юа" заявила супруга председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко. Так она ответила на вопрос, не посещали ли ее мысли о политической карьере и обсуждала ли она этот вопрос со своим мужем.
"Как раз сегодня мы видим, что может случиться со страной, когда в политику приходят дилетанты. Я же хочу оставаться лучшей женой для своего мужа, которая будет рядом и в радости, и в горести. Можно сказать, что я в политике вместе с ним. Он ‒ там, а значит, я всегда буду рядом с ним "шуршать своими крыльями"", – объяснила свою позицию Оксана Марченко.
Также известная телеведущая рассказала, что из-за политики ее в свое время "ушли" с проекта "Танцы со звездами".
"Это все из-за Виктора Медведчука. Это была дискриминация меня, как жены, из-за политической позиции и взглядов мужа. События пришлись как раз на то время, когда в Украине усилился разгул национал-радикалов, нагнеталась ненависть к так называемым "врагам народа" в нашем лице. Собственники холдинга решили, что проще принести меня в жертву, чем оправдываться", – заявила Оксана Марченко.
Ранее Марченко заявила, что Минские соглашения являются единственным способом остановить кровопролитие и воссоединить страну.
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