Сбор подписей против Кабмина Шмыгаля: вероятность отставки и мотивация Евросолидарности

Возглавляемая пятым президентом Украины Петром Порошенко парламентская фракция партии "Европейская солидарность" инициирует сбор подписей в Верховной Раде за отставку правительства Дениса Шмыгаля. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это сообщение.

"В нашем же случае отставка вполне возможна"

В Украине в последние несколько лет сложилась тенденция, когда политическая практика расходится с конституционно-правовым законодательством. На этом акцентирует профессор кафедры политических наук в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина.

"Если бы этого не было, то каждое правительство, назначенное Верховной Радой, получало бы годовой иммунитет – и вопрос о сборе подписей за его отставку не стоял бы, – уверена Анна Малкина. – В нашем же случае отставка вполне возможна, особенно в, если работа правительства будет неэффективной – и это начнет отражаться на рейтингах президента и монобольшинства. Или в случае, когда правительство должно выполнить функцию "громоотвода". Это, если говорить о голосовании за отставку и возможном получении необходимого количества голосов".

Что касается инициатора сбора подписей – "Европейской солидарности" (ЕС), возглавляемой Петром Порошенко – причин для такого действия, по мнению политолога, может быть несколько.

"Первая находится в плоскости старта избирательной кампании, приуроченной к местным выборам, – поясняет Анна Малкина. – Громкие инициативы на фоне продолжительного карантина и резкого экономического спада дадут возможность мобилизовать электорат самой ЕС, а также привлечь симпатиков президента из партии "Слуга народа". Другая причина может находиться в плоскости бизнес интересов и распределения зон влияния. Так как премьер Шмыгаль является "человеком Ахметова", удовлетворение бизнес интересов Порошенко находится в подвешенном состоянии".

"Политические мотивации выступают на первый план"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что сбор подписей за отставку Кабмина, скорее всего, используется как повод поднять вопрос неэффективности всей власти Зеленского.

"Депутаты ЕС делают акцент на том, что это – правительство Зеленского, а не Шмыгаля. И это в действительности так, – говорит Александр Палий. – Сейчас, после заключения нового соглашения с МВФ, угроза дефолта отодвинута. И политические мотивации выступают на первый план. Необходимо обозначить виноватых в рекордном падении экономики, которое, кстати, началось до эпидемии коронавируса".

Падение промышленности началось буквально с первого месяца пребывания Зелинского при власти, напоминает эксперт. А именно – с июня прошлого года. А падение всей экономики – с января этого года, то есть еще до влияния эпидемии.

"Партия ЕС имеет полные основания утверждать, что в этом "заслуга" власти, и в первую очередь Зеленского, – отмечет Александр Палий. – Ведь падение промышленности началось после абсурдных решений ряда судов в пользу Коломойского, после чего бизнес и промышленность получили явный знак, что нормального бизнес-климата в стране не будет. Такой знак – прямая ответственность президента как гаранта Конституции".

"Следующее правительство будет не лучше"

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий уверен: премьер Шмыгаль и его правительство точно также заслуживает отставки, как правительство Гончарука.

"Хотя бы потому, что оба – не профессиональны. А потому – неэффективны, – подчеркивает Валерий Песецкий. – Следующее правительство, уверен, будет не лучше. Они этим непрофессионализмом, прежде всего, удобны внешним управляющим страной. Если же анализировать логику ответственности, то весь тот "швах" в экономике, который мы имеем сегодня, дело рук не Шмыгаля, а Порошенко. Его пятилетки воровства всего и вся в стране".

Так, что, отмечает эксперт, если ЕС такая принципиальная фракция, то нужно начинать с себя и своего лидера, критикую существующее положения дел в экономике.

"Естественно, этого не будет, – считает Валерий Песецкий. – В ситуации, когда страна входит в новый избирательный цикл, разворачивается борьба за право носить звание "оппозиция". Оно само по себе увеличивает шансы попасть в следующую власть. Согласиться с тем, что это звание в названии эксклюзивно закрепила ОПЗЖ, ЕС не может. Также как пойти на политический альянс с ОПЗЖ. Потому будут добиваться закрепления этого статуса в умах избирателей через демарши типа нынешнего, уличные акции, марши – с разгоном темы или картинки по СМИ".

Напомним, Зеленский рассказал, кто может занять место министра образования.

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