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Ренат Кузьмин: "Мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство"

Народный депутат Ренат Кузьмин планирует перезагрузить систему в интересах украинского народа

сегодня, 18:41
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Ренат Кузьмин: "Мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство"

Народный депутат Ренат Кузьмин. Фото: 112 Украина

Народный депутат Украины Ренат Кузьмин инициирует общественную дискуссию по поводу национальной идеи Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня, 22 июня. 

"Если Украина за годы независимости из страны, которая по своим экономическим показателям была тождественна Франции, превратилась в самую бедную страну Европы, которая экономически уступает многим странам Латинской Америки и Африки, то, возможно, она выбрала неверный путь? И, возможно, этот путь не украинский, а навязан извне?", - ставит вопрос политик.

По его убеждению, к украинской национальной идее присоединилось много внешних сил, что нанесло вред и рядовым украинским гражданам, и стране в целом.

"Никто не может знать лучше нас, как нам жить, поэтому мы должны сейчас сами создать новую национальную идею и перезагрузить государство в интересах его народа, к чему призываю присоединяться всех желающих", - призывает Ренат Кузьмин.

Политик отмечает, что привлечение к этой работе требует не только таланта, ума, опыта, но и большой смелости, ведь внешние силы, воздействующие на Украину, так просто своих позиций не сдадут. Инициатор открыт для идей относительно того, какой должна быть площадка для коммуникаций, чтобы со всеми неравнодушными творить новые украинские реалии. Ренат Кузьмин предлагает начать писать всем, кто готов творить будущее страны, ему лично в соцсети фейсбук  и телеграм

Ранее нардеп от ОПЖЗ рассказал, как Медведчук обратил внимание Зеленского на серьезные проблемы в украинском обществе. 


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Источник: https://comments.ua
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