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Путин мог только мечтать о таком подарке: эксперт разгромил Банковую за новую опасность для Украины

Кошель призвал власти сосредоточиться на принятии решений, необходимых для обороны, финансирования ВСУ и евроинтеграции

2 октября 2026, 11:05
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Клименко Елена








России не нужно прилагать значительных усилий для расшатывания ситуации в Украине, поскольку внутренний политический кризис уже создает для этого благоприятную почву. В то же время Москва, вероятно, постарается усилить информационное давление на украинское общество. Об этом заявил политолог Алексей Кошель.  

Путин мог только мечтать о таком подарке: эксперт разгромил Банковую за новую опасность для Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, Россия традиционно использует информационное пространство как часть войны. На этом фоне в Украине уже распространяются тезисы о якобы безысходности, необходимости капитуляции и неспособности государства противостоять России.

"России не нужно работать. Внутриполитический кризис уже достаточно давно и он обостряется", — отметил Кошель.

Политолог обратил внимание на длительные паузы в работе Верховной Рады и отсутствие, по его мнению, вразумительного объяснения гражданам причин такого формата работы парламента. Он считает, что схожая ситуация может употребляться русской пропагандой.

"Мы получаем усиление информационной кампании разноплановое с разных сторон", — сказал Кошель.

В то же время эксперт подчеркнул, что главной проблемой является не только российская пропаганда, но и неспособность украинской политической системы быстро принимать необходимые решения. По его мнению, во время войны парламент должен работать без длительных пауз, особенно когда речь идет о финансировании обороны и выполнении евроинтеграционных обязательств.  

Кошель также призвал власти отказаться от переложения ответственности между разными институтами. Он считает необходимым наладить переговоры между правительством, руководством Верховной Рады, монобольшинством и оппозицией.

"Наша задача просто выстоять в войне, сохраниться как государство", — подчеркнул политолог.

По его словам, если политические и управленческие проблемы игнорировать ситуация может ухудшаться.

"Если мы не будем замечать этих проблем, дальше будет хуже и хуже, и последствия могут быть не тревожными, а катастрофическими", — заявил Кошель.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mDkV2A_YLe0
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