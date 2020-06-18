Пророссийский электорат перешел от Зеленского к Медведчуку – Бобиренко

Все разговоры о Донбассе у Зеленского – это только разговоры со своим электоратом. Так считает политолог Виктор Бобиренко, о чем пишет на своей странице в Facebook.

Политолог напомнил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба снова сделал несколько заявлений относительно Крыма и Донбасса. В частности, глава МИД сказал, что оккупированные территории в составе Украины будут иметь больше самостоятельности, чем под оккупацией, а также заявил о готовности Украины обсуждать особый статус Донбасса и Крыма в своих пределах. Бобиренко отмечает, что все эти или подобные заявления с еженедельной периодичностью ничего по сути не означают.

"Все эти выступления и высказывания – это только финты ушами. Судя по рейтингам роста симпатий к "ОПЗЖ" – абсолютно пророссийский электорат уже окончательно отпал от Зеленского и стал под знамена Медведчука, но все равно какая-то часть электората Зеленского – это люди, которые в своих ожиданиях еще надеются достичь мира с Россией любой ценой", - написал политолог.

По словам политолога, Движение сопротивления капитуляции и западные партнеры своими действиями сдерживают стремление Офиса президента к "миру любой ценой".

"И вот уже министр иностранных дел признает: никаких переговоров с сепаратистами "ДНР" и "ЛНР" быть не может. Переговоры могут быть только с Москвой. И это – общая победа коллективного сопротивления капитулянства", - резюмировал Бобиренко.

Напомним, глава МИД Кулеба в ключе возврата Крыма и Донбасса заявил, что Украина готова на компромиссы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!