Порошенко рассказал, сколько против него возбуждено уголовных дел

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Владимир Лавский
Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что сейчас против него заведено 24 уголовных производства, и за всеми ими стоит Офис президента или лично глава страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.
"Вы думаете, 27? Нет, на данный момент 24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам этого не сообщали", - сказал Порошенко.
Также Порошенко считает, что все уголовные дела против него - инициатива президента Украины Владимира Зеленского.
"Ну какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым", - уверен пятый президент Украины.
Как писали "Комментарии" ранее, во вторник, 30 июня, адвокат Петра Порошенко объяснил, почему его клиент не придет на заседание суда.
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