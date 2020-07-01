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Порошенко рассказал, сколько против него возбуждено уголовных дел

Пятый президент Украины откровенно рассказал об уголовных делах против себя

сегодня, 10:58
Автор:

Владимир Лавский
Порошенко рассказал, сколько против него возбуждено уголовных дел

Пятый президент Петр Порошенко заявляет, что сейчас против него заведено 24 уголовных производства, и за всеми ими стоит Офис президента или лично глава страны Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой. 

"Вы думаете, 27? Нет, на данный момент 24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления, которое прозвучало, нам этого не сообщали", - сказал Порошенко. 

Также Порошенко считает, что все уголовные дела против него - инициатива президента Украины Владимира Зеленского. 

"Ну какой Портнов? Какая месть? Это попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за дымовой завесой, прикрывшись Портновым. Это прямые указания из ОПУ. Именно господина Смирнова, который, соответственно, как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым", - уверен пятый президент Украины. 

Как писали "Комментарии" ранее, во вторник, 30 июня, адвокат Петра Порошенко объяснил, почему его клиент не придет на заседание суда. 





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